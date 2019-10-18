В Краснодаре начали снимать фильм с Нагиевым, Хабенским и Ургантом

В Краснодаре на бизнес -форуме "Дело за малым" сегодня начались съемки международного художественного фильма "Любовь и прочие активы", в котором примут участие популярные российские актеры Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев и шоумен Иван Ургант. Сами актеры в Краснодар не приехали, зато режиссеры кинокартины задействовали участников форума в съемках отдельных эпизодов ленты.

В одном из павильонов бизнес-форума съемочная группа кинокомпании "Царь Pictures" проложила специальные рельсы для передвижения кинокамер, а также разместила световую аппаратуру. Импровизированная съемочная площадка сразу привлекла внимание участников форума.

- Основная часть съемок самой картины стартуют в марте-апреле 2020 года, - рассказала корреспонденту "РГ" второй режиссер съемочной площадки Ника Демидова. - Но здесь мы уже начали снимать некоторые кадры и эпизоды, потому что по сюжету фильма часть действий проходит на бизнес-форуме. Соответственно, удобнее всего делать эти съемки на настоящем форуме предпринимателей. Вот мы и приехали в Краснодар.

Детали будущей картины пока держится в секрете, но уже известна основная сюжетная линия. Она строится вокруг отношений американки, приехавшей в Краснодарский край, и кубанским бизнесменом, которые случайно знакомятся на форуме предпринимателей. Ожидается, что съемки фильма закончатся во второй половине 2020 года. Отдельные эпизоды картины также будут снимать в США и Китае. А на экраны кинолента планирует выйти в 2021 году. Ее международная премьера состоится в столице Кубани.

Форум предпринимателей "Дело за малым" стартовал в Краснодаре в третий раз. До этого он проходил в 2016 и 2018 годах. В этот раз мероприятие собрало 30 тысяч участников, а его общую тематику сформулировали так: "Человеческий капитал: Фактор национального "прорыва".

В качестве спикеров в бизнес-форуме приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, российский омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин, предприниматель и президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий.

Во время пленарной дискуссии спикеры обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в России, а также что необходимо сделать для развития в стране человеческого капитала. В том числе во время своего выступления Борис Титов предложил объявить налоговую амнистию для всех предпринимателей, а также предоставлять бизнесменам офисы в аренду на год по цене 1 рубля за 1 квадратный метр.

Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, в свою очередь, подчеркнул, что в четырех регионах России уже действует пилотный проект по поощрению самозанятых граждан. Он позволяет на только буквально в два клика на компьютере зарегистрировать свое ИП, но и предоставляет налоговые льготы: участники проекта будут платить всего четыре процента налоговых пошлин.

Ожидается, что вечером в пятницу на бизнес-форуме в формате видеоконференции примет участие известный американский предприниматель и инженер Илон Маск. Специально для этого будет организован телемост Кубань-Калифорния.