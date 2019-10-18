Шведские ученые участвуют в замерах радиационного фона в районе БелАЭС

Независимый мониторинг окружающей среды в радиусе 30 километров от строящейся АЭС в Гродненской области провела Белорусско-шведско-российская группа экспертов. Это уже второй этап замеров "нулевого" радиационного фона возле Белорусской АЭС, сообщил 18 октября участник исследований, представитель Института радиобиологии НАН РБ Александр Дворник.

Первый этап замеров, уточняет БЕЛТА, прошел в Островце месяц назад, а второй завершился буквально на этой неделе. В состав научно-исследовательской группы входили представители Лундского университета (Швеция), Петербургского института радиационной гигиены, Института радиобиологии НАН и Белгидромета.

Во время нынешнего этапа, уточнил Дворник, экспертами брались образцы грунта, древесины, растений, воды из колодцев, рек и озер. Кроме того, специалисты будут изучать и местные продукты питания, включая картофель, яблоки, свеклу и даже грибы.

Кроме традиционного оборудования для обнаружения радиационных веществ, по словам белорусского ученого, группа использовала традиционную поваренную соль в качестве дозиметров, расположенных в контрольных местах в течение месяца. Это, по его словам, ноу-хау Лундского университета: обычная соль сплюснута в некую таблетку, которая помещается в контейнер и может накапливать радиоактивность, а затем на специальном приборе считывается накопленная доза.

Что касается отчета о проделанной работе, то он у шведских специалистов может занять несколько месяцев, сообщает агентство, и - по предварительным данным - будет готов к марту 2020 года.

Кстати, совместная научно-исследовательская группа планирует провести такую же программу оценки, как в районе Островца, в Литве недалеко от границы с Беларусью, но конкретные сроки мониторинга еще не определены.

"Мы планируем вернуться в Островец после запуска первого, а затем и второго энергоблока, чтобы повторить измерения. В дальнейшем хотим разработать постоянную программу, чтобы с определенной периодичностью делать замеры на постоянных точках", - сообщил белорусский ученый.

Исследования, аналогичные проводимым возле БелАЭС, констатирует агентство, проходили и в Швеции при строительстве недалеко от Лунда Европейского источника расщепления - многопрофильного научно-исследовательского центра, где может быть потенциальное воздействие излучения на окружающую среду.