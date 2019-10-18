Шведские ученые участвуют в замерах радиационного фона в районе БелАЭС

Первый этап замеров, уточняет БЕЛТА, прошел в Островце месяц назад, а второй завершился буквально на этой неделе. В состав научно-исследовательской группы входили представители Лундского университета (Швеция), Петербургского института радиационной гигиены, Института радиобиологии НАН и Белгидромета.
Во время нынешнего этапа, уточнил Дворник, экспертами брались образцы грунта, древесины, растений, воды из колодцев, рек и озер. Кроме того, специалисты будут изучать и местные продукты питания, включая картофель, яблоки, свеклу и даже грибы.
Кроме традиционного оборудования для обнаружения радиационных веществ, по словам белорусского ученого, группа использовала традиционную поваренную соль в качестве дозиметров, расположенных в контрольных местах в течение месяца. Это, по его словам, ноу-хау Лундского университета: обычная соль сплюснута в некую таблетку, которая помещается в контейнер и может накапливать радиоактивность, а затем на специальном приборе считывается накопленная доза.
Что касается отчета о проделанной работе, то он у шведских специалистов может занять несколько месяцев, сообщает агентство, и - по предварительным данным - будет готов к марту 2020 года.
Кстати, совместная научно-исследовательская группа планирует провести такую же программу оценки, как в районе Островца, в Литве недалеко от границы с Беларусью, но конкретные сроки мониторинга еще не определены.
"Мы планируем вернуться в Островец после запуска первого, а затем и второго энергоблока, чтобы повторить измерения. В дальнейшем хотим разработать постоянную программу, чтобы с определенной периодичностью делать замеры на постоянных точках", - сообщил белорусский ученый.
Исследования, аналогичные проводимым возле БелАЭС, констатирует агентство, проходили и в Швеции при строительстве недалеко от Лунда Европейского источника расщепления - многопрофильного научно-исследовательского центра, где может быть потенциальное воздействие излучения на окружающую среду.