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Рубрика: В мире

Трамп сообщил о "полном контроле" над ДАИШ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") находится под полным контролем. Американский лидер добавил, что военные Соединенных Штатов продолжают захватывать боевиков.
Дональд Трамп отметил тысячу дней президентства фоторепортажем

Хозяин Белого дома также поблагодарил за сотрудничество президента Турции Тайипа Эрдогана и лидеров курдов. "У нас был отличный день на Ближнем Востоке", - подытожил Трамп в Twitter.

Напомним, турецкие власти решили приостановить на 120 часов проведение военной операции в Сирии. Об этом стало известно по итогам визита вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару. Ранее президент США Дональд Трамп написал турецкому лидеру письмо, в котором в жесткой форме потребовал от него остановить военную операцию в Сирии, пригрозив при этом уничтожить турецкую экономику.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция Дональд Трамп ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке Ситуация в Сирии Турецко-сирийский конфликт
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