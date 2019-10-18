Трамп сообщил о "полном контроле" над ДАИШ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") находится под полным контролем. Американский лидер добавил, что военные Соединенных Штатов продолжают захватывать боевиков.

Хозяин Белого дома также поблагодарил за сотрудничество президента Турции Тайипа Эрдогана и лидеров курдов. "У нас был отличный день на Ближнем Востоке", - подытожил Трамп в Twitter.

Напомним, турецкие власти решили приостановить на 120 часов проведение военной операции в Сирии. Об этом стало известно по итогам визита вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару. Ранее президент США Дональд Трамп написал турецкому лидеру письмо, в котором в жесткой форме потребовал от него остановить военную операцию в Сирии, пригрозив при этом уничтожить турецкую экономику.