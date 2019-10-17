Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану

Непредсказуемые шаги американской администрации свидетельствуют о том, что США не справляются ни с собой, ни с миром, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Ранее глава Белого дома предложил турецкому коллеге "договориться о хорошей сделке". "Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", - говорится в послании. Трамп также призвал Эрдогана "не подводить весь мир" и "не валять дурака". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тон письма необычным.

"Тон письма Трампа Эрдогану и впрямь необычный", - написал Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter. "Но обычно ли начало импичмента под надуманным предлогом? Обычна ли публикация бесед мировых лидеров? Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?" - напомнил он предыдущие действия американских политиков.

"США не справляются ни с собой, ни с миром", - резюмировал сенатор.