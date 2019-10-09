Пелоси обвинила Белый дом в попытке скрыть правду

Отказ Белого дома давать показания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию и попытка скрыть правду. С таким заявлением выступила спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси.

Ранее пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм заявила, что представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США, поскольку считают эту процедуру незаконной. Соответствующее письмо было направлено во вторник конгрессменам.

Пелоси назвала "в корне неверным" это письмо и содержащиеся в нем юридические обоснования отказа от сотрудничества, пишет РИА Новости. "Господин президент, вы не над законом. И вы будете привлечены к ответственности", - подчеркнула спикер в своем заявлении.

Напомним, представители Демократической партии в конгрессе начали процесс импичмента Дональда Трампа, обвинив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, своего главного конкурента на предстоящих в 2020 году президентских выборах.