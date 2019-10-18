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18.10.2019 04:37
Рубрика: В мире

Трамп выразил уверенность в сохранности ядерного оружия США в Турции

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп не сомневается в сохранности американского ядерного оружия, которое находится на турецкой авиабазе "Инджирлик". Об этом глава Белого дома заявил, выступая перед журналистами.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Мы уверены", - отметил Трамп, подчеркнув, что у Вашингтона есть в Турции очень сильная авиабаза. "И не забывайте, что Турция - член НАТО", - цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что администрация США рассматривала возможности вывоза ядерных вооружений с базы "Инджирлик" в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии. Речь идет почти о 50 единицах тактического ядерного оружия, давно хранившегося под контролем США на турецкой авиабазе. Прозвучали мнения, что оставлять данное оружие в Турции опасно.

В мире США В мире Ближний Восток Турция
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