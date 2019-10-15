СМИ: США обсуждали возможность вывоза ядерного оружия с базы в Турции

Администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с турецкой авиабазы "Инджирлик" в связи с проведением Анкарой военной операции в Сирии. Такую информацию в понедельник распространила электронная версия газеты The New York Times, ссылаясь на свои источники.

По их данным, в минувшие выходные сотрудники госдепа и минэнерго "без лишнего шума" изучали варианты вывоза около 50 единиц тактического ядерного оружия, давно хранившегося под контролем Соединенных Штатов на базе "Инджирлик", пишет ТАСС. По мнению одного из источников, переброска указанных вооружений с базы "фактически будет означать конец союза между Турцией и США". Однако, по мнению Вашингтона, оставлять ядерное оружие на турецкой базе опасно.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. Турция намерена создать зону безопасности вдоль своей границы на территории САР, зачищенную от террористов группировки ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и отрядов сирийских курдов, которых Анкара также считает террористами, связанными с турецкой Рабочей партией Курдистана.

В понедельник Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции. На основании этого документа США теперь смогут вводить санкции в отношении частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции, которые, по мнению Вашингтона, участвуют в действиях, ведущих к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии.