Туристов призвали следить за информацией о беспорядках в Барселоне

Российских туристов, находящихся на отдыхе в Барселоне (Испания) и ее окрестностях, а также собирающихся туда на отдых, призвали следить за информацией на официальных сайтах Министерства иностранных дел России и Ростуризма.

Кроме того, выпущена рекомендация - избегать массовых скоплений людей и акций протеста.

В Барселоне в последние дни митингуют сторонники независимости Каталонии. Они уже пытались заблокировать выход из аэропорта "Эль-Прат". Сейчас, по данным Ростуризма, ситуация под контролем местной полиции. Однако, как сообщают СМИ, сегодня, 18 октября ожидается вторая волна протестов. В Барселону идут пять колонн - из Жироны (около 10 тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

"В связи этим предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта", - отметили в Ростуризме.

Сообщений о гражданах России, пострадавших при волнениях в зоне аэропорта в Посольство России в Испании и Генконсульство в Барселоне не поступало, сообщили в ведомстве.

Однако события могут разворачиваться непредсказуемо. Поэтому российские ведомства внимательно следят за ситуацией, и рекомендации могут измениться. Например, может быть выпущена официальная рекомендация МИД России воздержаться от поездок в конкретную страну - тем, где есть угроза здоровью и жизни людей.

Такая рекомендация является основанием для Ростуризма выпустить свою рекомендацию для туроператоров и турагентов о необходимости приостановки продажи туров.

До выпуска такой рекомендации оснований для отмены туров в Испанию, а также компенсации за них нет. "Если рекомендация воздержаться от поездок все же будет выпущена, туристы, которые еще не улетели, имеют право на отмену тура. Кроме того, можно требовать, в том числе в судебном порядке, возврата денежных средств при расторжении либо изменении договора или переноса поездки на более поздние даты. Туристы, уже находящиеся в стране могут прервать тур, им возвращается денежная сумма пропорционально оставшемуся времени отдыха", - рассказала "РГ" начальник Правового управления Ростуризма Изо Арахамия.

Как рассказали "РГ" в Ростуризме, сегодня в течение дня два ведомства - МИД и Ростуризм будут координировать свои действия в зависимости от ситуации в Барселоне.

Тем временем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы не отказываются от путевок в Барселону. "Сезон там завершается. К тому же организованные туристы в основном едут на курорты Каталонии, а там все спокойно", - сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Пока АТОР известно только об одном случае, когда турист захотел вернуться домой пораньше из-за беспорядков в Барселоне. Всего в городе, по экспертным оценкам, может находиться около тысячи российских туристов - включая и организованных, и самостоятельных.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с "РГ" отметил, что "все рассчитывают на то, что волнения в Барселоне постепенно сойдут на нет". "Но, если кто-то сейчас боится ехать туда из-за беспорядков, то юридически отмена поездки возможна в соответствии с пунктами о расторжении конкретного договора по реализации турпродукта между продавцом и покупателем. Тем, кто находится на отдыхе, дана четкая рекомендация - избегать скоплений людей. На экскурсии людей будут возить в объезд площадок с митингами", - отметил Юрий Барзыкин.

Но и сами покупатели экскурсий должны быть внимательны и при возникновении опасений, им стоит воздержаться от поездки, рекомендуют эксперты.

"Вообще для Барселоны сейчас низкий сезон. Из туристов там либо транзитные и те, кто едут на экскурсии, либо возвращаются с отдыха те, кто отдыхал в круизах", - заключил эксперт.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после приговора к длительным тюремным срокам ряда бывших представителей каталонского руководства, причастных к попытке проведения референдума о независимости автономии от Испании в октябре 2017 года.