В Брянске показали эффективную модель дополнительного образования

На выставке VIII Славянского международного форума один из масштабных разделов под названием "Готовим профессионалов" занимают стенды и экспонаты, представленные региональными вузами, заведениями среднего профессионального образования и специализированными школами.

В Брянской области внедрена целевая модель развития системы дополнительного образования. Сегодня в этой системе занимается 73 процента детей региона в возрасте от 5 до 18 лет. Предполагается, что к 2024 году эта цифра достигнет 80 процентов.

На выставке представляли свои работы учащиеся технопарка "Кванториум". Стоит добавить, что в технопарке по программам технического творчества ежегодно занимаются 800 детей. И обучаются они по направлениям с удивительными названиями такими, как биоквантум, промробоквантум, наноквантум, энерджиквантум, IT-квантум, автоквантум и хайтек.

Наглядно почти все направления были продемонстрированы участникам форума симпатичным роботом "Пересвет", который приветствовал гостей, пел песни, сообщал прогноз погоды (правда, с ошибкой на 15 градусов, но не все сразу получается и у взрослых специалистов, а этого робота программировали дети). До начала пленарного заседания к "Пересвету" выстроилась очередь желающих получить от робота мгновенную цветную фотографию.

Андрей Котов, инженер-программист "Кванториума" сообщил, что "Пересвета" создали в Перми, и сегодня такие роботы работают в различных организациях страны. В "Кванториуме" роботом занимаются дети, пишут скрипты для его различного поведения. Он может фотографировать и тут же распечатать снимки (что и пользовалось спросом на выставке), может отправить снимок по электронной почте. Робот может запомнить человека по лицу и в следующий раз узнать его. Еще он умеет рассказывать стихи, анекдоты, петь и танцевать. При наличии Интернета "Пересвет" отвечает на любые вопросы, причем и серьезно, и с шутками. А в общем, в "Кванториуме" дети на базе робота изучают принципы робототехники .

Планируется, что в будущем году в Брянске появится региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Успех каждого ребенка". Он будет включать в себя кампус для проживания, коворкинг, лекторий, зону для проектной деятельности, лаборатории естественно-научного блока (физика, химия, биология), компьютерные классы, интернет-кафе, кабинеты для аудиторных занятий, серверную, медиатеку, шахматную зону, сцену и художественную мастерскую. Предполагается, что в центре смогут заниматься около 100 человек.