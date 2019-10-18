В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов

Проблема пагубного влияния пластика на экологию в скором времени приведет к тому, что человечество просто откажется от его производства. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов, комментируя предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.

"Мы понимаем, какие существуют проблемы в мире: континент, который образовался между Индией и Африкой из пластиковых бутылок и стаканчиков, - отметил политик в беседе с RT. - Это общемировой тренд, который приведет к тому, что человечество откажется от одноразовой пластиковой посуды и найдет более современные средства упаковки".

По мнению Черкасова, для сохранения окружающей среды уже сейчас необходимо внедрять действенные технологии и практики, успешно функционирующие в других странах. Кроме того, депутат предлагает разработать дорожную карту, где будет поэтапно прописан уход предприятий от применения, например, пластиковой посуды.

Ранее Роспотребнадзор предложил сократить производство одноразовых пакетов, а в дальнейшем запретить из вообще. При этом конкретные сроки реализации данной инициативы пока не называются.