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В Россию пришел дешевый "бабушкофон" Nokia. Он стоит 1800 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
18.10.2019,  
14:34
Телефон Nokia 110. Фото: HMD Global Телефон Nokia 110. Фото: HMD Global
Телефон Nokia 110. Фото: HMD Global

Компания HMD Global объявила о старте российских продаж кнопочного "бабушкофона" Nokia 110, который представляет собой улучшенную версию аппарата Nokia 105.

Телефон Nokia 110. Фото: HMD Global

Телефон рассчитан на долгое время работы без подзарядки - в режиме разговора он живет 14 часов. Устройство заключено в корпус из прочного поликарбоната и поставляется в трех расцветках - малиновой, бирюзовой и черной.

Долгое время работы достигается емким аккумулятором на 800 мАч (к тому же съемным). Телефон оборудован встроенной VGA-камерой, фонариком, MP3-плеером и FM-приемником, разъемом для наушников, слотом для двух SIM-карт, поддерживает подключение карт памяти до 32 Гб, цветной экран имеет диагональ 1,77 дюйма.

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Помимо музыки и радио, в телефоне есть другие развлечения - игры, включая легендарную "Змейку".

Стоимость устройства составляет 1790 рублей.

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