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18.10.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: неумелый водитель утопил трактор при выгрузке с катера

Текст: Вадим Давыденко

Перевозка одного транспортного средства на другом, а особенно - выгрузка одного из другого, требуют мастерства и согласованных действий от обоих водителей. О том, как не надо это делать, подробно расскажет этот ролик, снятый, судя по пейзажу, где-то на тропических широтах, в Африке или Амазонии.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Похоже, что в какую-то деревушку по реке доставили трактор и попытались своим ходом сгрузить его на берег. Но рулевой грузового катера забыл - или, скорее всего, просто поленился - как следует пришвартоваться. Матрос руками удерживал катер за нос, чтобы его не сносило течением.

Но как только тракторист нажал на газ и съехал передними колесами на берег, задние по всем законам физики начали отталкивать судно от берега. Сдай катер чуть вперед - и машина успела бы скатиться на сушу, но рулевой на пару секунд растерялся и этого хватило, чтобы судно снесло к середине реки, а трактор задом сполз на глубину и там утонул. Для вытаскивания его из воды нужен хороший тягач, а его, судя по всему, тоже придется привозить по реке и вот так же выгружать...

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#видео #авто