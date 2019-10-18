Власти Каталонии призвали туристов быть осторожными 18 октября

Власти испанского региона Каталония, муниципалитет и полиция Барселоны обратились к туристам, находящимся сейчас в городе, соблюдать предельную осторожность 18 октября и постараться избежать прогулок по центру города.

Такое предупреждение вызвано тем, что в пятницу в Барселоне должны пройти манифестации в поддержку независимости Каталонии и с требованием оправдать политиков, причастных к референдуму об отделении Каталонии от Испании. В ней примут участие сотни тысяч человек.

На днях Верховный суд Испании приговорил девять человек к длительным срокам тюремного заключения, а еще троих - к большим штрафам. Это стало поводом для выражения народного недовольства в Каталонии. Протесты в центре Барселоны, сопровождающиеся стычками с полицией, применением коктейлей Молотова и поджогами, продолжаются всю нынешнюю неделю. Полиция отвечает слезоточивым газом и разгоном с помощью дубинок и резиновых пуль.

Власти опасаются, что 18 октября такие столкновения могут охватить весь центр города. При этом сотрудники сил правопорядка могут действовать жестче, чем обычно, особенно учитывая, что в Барселону прибывают по распоряжению Мадрида порядка 200 сотрудников полицейского спецназа Испании.

Кроме того, на 18 октября намечена всеобщая забастовка. Правда, присоединяться к ней будут только по собственному желанию, однако большая часть магазинов, а также муниципальные службы и транспорт, возможно, на какое-то время прекратят работу.