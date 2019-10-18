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18.10.2019 20:22
Рубрика: Власть

Во Всемирных военных играх в Китае принимают участие 257 россиян

Текст: Александр Степанов
Во VII Всемирных военных играх в китайском Ухане принимают участие 257 спортсменов из России, которые выступают в 23 видах спорта, сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Там отметили, что, по данным организаторов, в играх принимают участие более 9300 военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю. Соревнования проходят по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.

Представители сборной Вооруженных Сил РФ приняли участие в церемонии открытия игр. Открыл это спортивное мероприятие Председатель КНР Си Цзиньпин, на церемонии присутствовал статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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Видеообращение к спортсменам записал в глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он назвал Всемирные военные игры прекрасным примером объединяющей силы спорта. "Собравшись в Ухане для проведения VII Всемирных летних военных игр под девизом общей дружбы и мира, вы посылаете важный сигнал всему миру. Собрав вместе лучших атлетов из вооруженных сил более чем 100 стран мира в духе дружбы и уважения, вы показываете прекрасный пример силы спорта, который собирает всех вместе для мирных соревнований", - сказал глава МОК.

VII Всемирные летние военные игры пройдут в городе Ухань китайской провинции Хубэй с 18 по 27 октября. Игры проходят под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), созданном в феврале 1948 года.

Талисманом нынешних Военных игр стал Бинбин (Bingbing) - вымышленный персонаж, прообразом которого послужил китайский осетр, который является символом "Поднебесной" наряду с пандой.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Перед открытием игр Николай Панков вместе с участниками соревнований возложили цветы к мемориалу советских летчиков-добровольцев, погибших за освобождение Китая от японских захватчиков в конце 30-х годов.

"В эти дни здесь на китайской земле будут соревноваться спортсмены из более чем 100 стран мира. Будут соревноваться не просто спортсмены, а спортсмены - военнослужащие. Военный спорт имеет глубокую историю, большие традиции и главная из них заключается в том, что спорт вне политики", - сказал Панков, выступая на церемонии возложения цветов.

Он пожелал организаторам соревнований, чтобы Игры прошли удачно, а всем спортсменам "хороших стартов и высоких спортивных достижений".

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