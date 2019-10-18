Военная операция Турции потребует новых шагов в возвращении детей из Сирии

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудили, как решается вопрос репатриации российских детей из Сирии.

Сайт МИД сообщает, что обсуждались намеченные меры в делах репатриации российских детей из Сирии и возможные дополнительные шаги с учетом изменений в обстановке на северо-востоке страны.

Межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, была образована при детском омбудсмене в 2017 году. В декабре 2018-го, феврале и июле 2019-го в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.