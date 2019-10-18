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18.10.2019 14:45
Рубрика: Общество

Впервые в истории в открытый космос с борта МКС вышли две женщины

Текст: Наталия Ячменникова
Примерно в 14.40 по московскому времени впервые в истории мировой космонавтики сразу две женщины вышли для работы в открытый космос.

За бортом Международной космической станции приступили к работе американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир. Они должны поменять один из блоков системы энергопитания МКС. Выход в открытый космос традиционно транслируется на сайте НАСА.

Фото: AP Photo/Michael Probst
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Нынешний выход в открытый космос - четвертый для Кук и первый для Меир. Они стали соответственно 14-й и 15-й представительницами "прекрасного пола", побывавшими в открытом космосе. Первоначально Кук и Меир должны были вместе выйти на внешнюю поверхность станции 21 октября и продолжить замену старых аккумуляторов на американском сегменте МКС. Изменения в график работы экипажа были внесены из-за возникших проблем с блоком зарядки-разрядки аккумуляторной батареи в системе электропитания американского сегмента МКС.

"Готовлюсь к пятничному выходу в открытый космос с астронавтом (Кристиной) Кук, чтобы помочь специалистам на Земле починить один из каналов электроэнергии", - написала Меир в Twitter.

Кстати, она, в отличие от Кристины Кук, новичок на орбите. В конце сентября Джессика прибыла на станцию вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и первым участником космического полета из ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. Джессика имеет научную степень доктора в области морской биологии (физиология погружений), работала в Лаборатории исследований человеческого организма корпорации "Локхид-Мартин" в Космическом центре имени Джонсона, где изучала физиологию человека во время космических полетов по программам "Спейс Шаттл" и МКС.

Фото: iStock
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Кристина Кук, которая с марта находится на МКС, пробудет в космосе до февраля 2020 года. Она идет на новый рекорд непрерывного нахождения в космосе для "звездных дам" - 328 суток! Действующий принадлежит американке Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах пробыла на МКС 288 дней.

Поначалу первый "женский" выход в открытый космос был запланирован еще на конец марта. Тогда компанию Кук составила бы Энн Макклейн. Однако все отменилось: на борту американского сегмента для Макклейн не нашлось скафандра нужного "девичьего" размера. Потом его доставили.

Кстати

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в 1984 году стала наша Светлана Савицкая. Вместе с космонавтом Владимиром Джанибековым она провела за бортом станции первые работы по резке, сварке и пайке, имевшие огромное прикладное значение для развития космонавтики. Савицкая провела за бортом станции 3 часа 35 минут.

Общество Космос
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