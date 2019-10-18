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18.10.2019 23:00
Рубрика: Власть

Захарова поиронизировала над гонконгцами, желающими "жить как на Украине"

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о появлении в Гонконге, где несколько месяцев продолжаются протестные акции, "украинских элементов". По словам дипломата, среди протестующих есть желающие "жить как на Украине".

Фото: REUTERS/Susana Vera/File Photo
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"Вроде бы они ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам, - цитирует ТАСС слова китайского посла. - А те говорят: "Мы хотим так жить, как украинцы". Видите, как смешно? В Гонконге подушевой ВВП - около 20 тысяч долларов".

Этот рассказ Ханьхуэя не остался без внимания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и она прокомментировала это в Сети. По ее мнению, протестующие в обеих странах - в Китае и на Украине - слабо представляют себе ситуацию в той стране, которую выбрали для подражания.

"Посол Китая в России посмеялся над желанием протестующих в Гонконге "жить как на Украине", - написала Захарова в своем Facebook. - Ему стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу "жить как в Сингапуре".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай
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