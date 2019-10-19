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19.10.2019 12:21
Рубрика: В мире

182 человека пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Текст: Константин Волков (Барселона)
В ходе беспорядков в пятницу в городах Каталонии различные ранения и травмы получили 182 человека, среди них как активисты движения за независимость, так и полицейские. Об этом сообщили каталонские власти.

Скорее всего, эти цифры будут возрастать с учетом того, что вчерашние протесты оказались самими "экстремистскими" за всю историю каталонской борьбы за независимость.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
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Полиция арестовала 54 человека по всей Каталонии: 12 в Барселоне, 12 в Жироне, 18 в Ллейде и девять в Таррагоне. При этом вчера полиция сообщала, что задержала в одной только Барселоне 54 человека.

Нельзя исключать новых арестов. По крайней мере, протестующие уверены, что почти все активисты были зафиксированы полицией и будут объявлены в розыск.

Как заявил представитель полиции Каталонии, непосредственно в беспорядках в центре участвуют около 4,5 тысяч человек, из них 400-450 "особенно агрессивны". Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласко заявил, что таких агрессивных накажут по "всей строгости закона". За насилие в отношении представителей власти в Испании могут дать до шести лет тюрьмы.

Фото: РИА Новости.
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В настоящий момент в Барселоне все спокойно, однако нельзя исключать продолжения протестов ближе к вечеру.

В пятницу для участия в манифестациях в поддержку независимости Каталонии и с требованием оправдать 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, состоявшегося 1 октября 2017 года, пришло порядка 525 тысяч человек со всего региона.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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