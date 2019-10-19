В ходе протестов в пятницу в Каталонии пострадали 62 человека

Согласно данным на настоящий момент, в ходе самых масштабных в истории Барселоны стычек активистов движения за независимость Каталонии и полиции пострадал 41 человек. Среди них есть как протестующие, так и сотрудники сил правопорядка. Еще 21 человек получил травмы и ранения в других крупных городах Каталонии, таких как Жирона и Таррагона, где 18 октября тоже были устроены акции с требованиями оправдать 12 человек, осужденных неделю назад Верховным судом Испании за подготовку референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года.

За участие в беспорядках в Барселоне был задержан 41 человек. Сведений по другим городам пока нет. В числе задержанных - фотограф ведущей испанской газеты El Pais, который, якобы, толкнул полицейского.

Вообще же полицию уже обвиняют в чрезмерной жесткости по отношению к протестующим. С таким заявлением выступила, в частности, международная правозащитная организация Amnesty International.

В настоящий момент основные протесты стихли, однако в отдельных местах в Барселоне активисты продолжают закидывать камнями полицейские машины, которые устраивают так называемую "карусель" - безостановочно ездят по улицам, не давая манифестантам собраться вновь.

Как заявил представитель полиции Каталонии, непосредственно в беспорядках в центре участвуют около 4,5 тысячи человек, из них 400-450 - "особенно агрессивны". Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласко заявил, что таких агрессивных накажут по "всей строгости закона". За насилие в отношении представителей власти в Испании могут дать до шести лет тюрьмы.

Тем временем все больше каталонцев становятся недовольны творящимися беспорядками, а часть происпански настроенных граждан требует привлечь к разгону длящихся шестой день протестов Гражданскую гвардию и городскую полицию, которая пока что не принимала участия в стычках с демонстрантами.