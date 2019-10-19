19 человек госпитализированы после пятничных протестов в Барселоне

Власти Каталонии озвучили итоги мощнейших уличных протестов, прошедших в Барселоне в пятницу и в ночь на субботу.

19 человек оказались в больнице, у двоих выбиты глаза, еще одному врачи сейчас пытаются спасти зрение. Также много людей получили травмы, но госпитализация не потребовалась.

По всей Каталонии арестовано 54 активиста протестов.

В ходе уличных стычек, продолжавшихся весь вечер пятницы и часть ночи на субботу, особо активные радикалы применяли против сил правопорядка коктейли Молотова, камни, арматуру, строили баррикады и поджигали мусорные баки. Полиция отвечала пенными и резиновыми пулями, слезоточивым газом, а также применила водометы - впервые в истории каталонских протестов.

Всего в пятничной манифестации в центре Барселоны приняли участие 525 тысяч человек. Из них около 4,5 тысяч составили радикалы, остальные предпочли мирный протест.

Демонстранты требовали оправдания каталонских политиков, осужденных Верховным судом Испании за подготовку референдума о независимости Каталонии осенью 2017 года, а также отделения региона от королевства.