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19.10.2019 18:51
Рубрика: Спорт

Александр Григорян покинул "Тамбов"

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян покинул команду. После поражения от "Урала" специалист подал в отставку, которая была принята.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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После окончания матча 13-го тура РПЛ, в котором "Тамбов" уступил "Уралу" со счетом 1:2, главный тренер проигравшей команды Александр Григорян заявил об отставке со своего поста. В эфире канала "Матч Премьер" он рассказал о причинах этого шага.

"В целом за мое пребывание в "Тамбове" накопилось несколько матчей, где там не повезло, там не повезло. Я тренер, который не добился больших результатов в мужском футболе, но я умею различать, что такое невезение и везение. Если тренер чувствует, что есть такой момент, и он в нем начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. Я не хочу гадать, что к чему, я думаю, что наступило время прийти более удачливому тренеру, за которым сегодня, а не вчера, по пятам ходит удача", - заявил он.

Позже ФК "Тамбов" заявил, что контракт с Григоряном был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Александр Григорян возглавил "Тамбов" в апреле 2019 года и привел команду к победе в первенстве ФНЛ. Под его руководством команда дебютировала в РПЛ, где на своем поле добилась исторической победы над "Спартаком". После 13-ти туров в активе "Тамбова" 8 очков и команда располагается на последнем месте в таблице.

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