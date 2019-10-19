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19.10.2019 15:30
Рубрика: В мире

Атмосфера дискотеки: как проходят протесты в Барселоне

Текст: Константин Волков (Барселона)
В пятницу в Барселоне прошли самые экстремистские акции с требованием отделения Каталонии от Испании за всю историю существования каталонской полиции. Об этом заявил каталонский министр внутренних дел Микел Буш.

По его словам, среди примерно 525 тысяч человек, пришедших 18 октября на демонстрацию в центр Барселоны, порядка 4,5 тысячи составили активисты, из них "около 400 человек самых агрессивных". Они и устроили стычки с полицией, костры из мусорных баков, разгромили площадь Каталония, закоптили поджогами Триумфальную арку и так далее, перечислять ущерб можно долго. Кстати, оказалось, что каталонские сепаратисты не одни - их поддерживают профессиональные участники уличных протестов из-за рубежа. По данным властей, порядка 500 анархистов из Греции, Италии и других стран Европы (а может быть, и не только Европы), все с богатым опытом уличных протестов, присоединились к каталонцам. Еще 300 анархистам, которых испанские власти уже знают, было отказано во въезде. Бакунин, Махно и Рокер Рудольф смотрят на Барселону с интересом.

Согласно последним заявлениям полиции региона, беспорядки в Барселоне продолжатся минимум до 26 октября, а возможно и дольше. При этом они полагают, что существует некий центр, который управляет происходящим. Полицейские также отмечают бесстрашие радикалов, которые, похоже, "ищут возможности вступить с полицией в рукопашную, не боятся ничего, и даже пенные пули их не останавливают".

Фото: Константин Волков/РГ
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Что же касается остальных 520 тысяч участников, то это, скорее, сторонники мирных протестов. Да, они всегда готовы обложить матом полицейских, покричать речевки о независимости, но отнюдь не намерены идти на баррикады и под резиновые пули полиции.

Это разделение особенно было заметно вечером на площади Каталонии в центре Барселоны. В квартале от площади полыхал пожар, слышались крики и выстрелы, а на улицах вокруг была атмосфера карнавала или рейва.

Некоторые легли на плитку и лежа размахивали флагами, поддерживая идею независимости родины.

Тут же сновали быстро сориентировавшиеся в обстановке пакистанцы, продавали пиво. Все урны в центре были переполнены пивными банками. И надо всей этой идиллией в ночи летали голуби - они, кажется, единственные, кому было не по себе от выстрелов и криков.

Некий фермер пригнал на протесты трактор и перегородил им улицу. Вокруг собрались люди с флагами, устроили на тракторе импровизированную трибуну. Водитель время от времени заводил двигатель, машина испускала густой столб выхлопов, после чего все вокруг аплодировали и кричали: "Вива Каталония".

Некоторые пришли с детьми. Вообще, на каталонских страницах Twitter последние дни идет активное обсуждение, кем считать родителей, которые так поступают - идиотами, патриотами, или одно другому не мешает. Пока что единого мнения нет.

Впрочем, такая расслабленность большинства участников дает надежду, что все будет хорошо, и добиваться независимости Каталония предпочтет все же мирным путем, ну, при условии, что самых буйных привлекут к ответственности.

Кроме того, как оказалось, каталонцы умеют выстраивать границы беспорядков. В центре города - беспорядки, а отойти на туристическую улицу Рамбла, а еще лучше - к морю, и там все как обычно. Открыты рестораны, днем на пляже загорают туристы, в очереди на фуникулер надо ждать полтора часа. Многие туристы даже не понимают, что именно происходит в Барселоне. "Вроде какие-то протесты, мы что-то слышали, да…".

Фото: Pau Barrena / AFP
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Но вряд ли стоит ожидать прекращения протестов. Вероятнее всего, активисты совместными усилиями каталонской и мадридской полиции и спецназа будут в той или иной степени нейтрализованы. Однако стремление Каталонии к независимости никуда не денется.

"Мы обязательно продолжим бороться за независимость Каталонии, - рассказал "РГ" Джорди Виланова, член секретариата Национальной ассамблеи Каталонии (ANC), одного из организаторов мирного движения за независимость Каталонии. - У Мадрида есть проблемы с признанием других наций, живущих в королевстве, для него все - испанцы. Но каталонцы - это отдельная нация. Однако наш путь - мирные протесты. Мы против насилия, тем более что статистически доказано - они более результативны, чем агрессивное противостояние".

Как подчеркнул Виланова, каталонские протесты в любом случае не прекратятся до 11 ноября, когда должны быть оглашены результаты внеочередных парламентских выборов в Испании, намеченных на 10 ноября. Таким образом Барселона надеется повлиять на формирование состава парламента, чтобы склонить депутатов в пользу переговоров о независимости Каталонии.

"Премьер-министр Испании Педро Санчес еще полгода назад заявлял о необходимости переговоров с Каталонией и поиска выходов из сложившейся ситуации, - пояснил Виланова. - Однако сейчас он отказывается от этого и требует прекращения протестов в регионе. Причина в том, что приближаются выборы, а остальная Испания в большинстве неодобрительно относится к перспективе отделения Каталонии, локомотива экономики королевства".

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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