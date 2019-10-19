Атмосфера дискотеки: как проходят протесты в Барселоне

По его словам, среди примерно 525 тысяч человек, пришедших 18 октября на демонстрацию в центр Барселоны, порядка 4,5 тысячи составили активисты, из них "около 400 человек самых агрессивных". Они и устроили стычки с полицией, костры из мусорных баков, разгромили площадь Каталония, закоптили поджогами Триумфальную арку и так далее, перечислять ущерб можно долго. Кстати, оказалось, что каталонские сепаратисты не одни - их поддерживают профессиональные участники уличных протестов из-за рубежа. По данным властей, порядка 500 анархистов из Греции, Италии и других стран Европы (а может быть, и не только Европы), все с богатым опытом уличных протестов, присоединились к каталонцам. Еще 300 анархистам, которых испанские власти уже знают, было отказано во въезде. Бакунин, Махно и Рокер Рудольф смотрят на Барселону с интересом.

Согласно последним заявлениям полиции региона, беспорядки в Барселоне продолжатся минимум до 26 октября, а возможно и дольше. При этом они полагают, что существует некий центр, который управляет происходящим. Полицейские также отмечают бесстрашие радикалов, которые, похоже, "ищут возможности вступить с полицией в рукопашную, не боятся ничего, и даже пенные пули их не останавливают".

Что же касается остальных 520 тысяч участников, то это, скорее, сторонники мирных протестов. Да, они всегда готовы обложить матом полицейских, покричать речевки о независимости, но отнюдь не намерены идти на баррикады и под резиновые пули полиции.

Это разделение особенно было заметно вечером на площади Каталонии в центре Барселоны. В квартале от площади полыхал пожар, слышались крики и выстрелы, а на улицах вокруг была атмосфера карнавала или рейва.

Некоторые легли на плитку и лежа размахивали флагами, поддерживая идею независимости родины.

Тут же сновали быстро сориентировавшиеся в обстановке пакистанцы, продавали пиво. Все урны в центре были переполнены пивными банками. И надо всей этой идиллией в ночи летали голуби - они, кажется, единственные, кому было не по себе от выстрелов и криков.

Некий фермер пригнал на протесты трактор и перегородил им улицу. Вокруг собрались люди с флагами, устроили на тракторе импровизированную трибуну. Водитель время от времени заводил двигатель, машина испускала густой столб выхлопов, после чего все вокруг аплодировали и кричали: "Вива Каталония".

Некоторые пришли с детьми. Вообще, на каталонских страницах Twitter последние дни идет активное обсуждение, кем считать родителей, которые так поступают - идиотами, патриотами, или одно другому не мешает. Пока что единого мнения нет.

Впрочем, такая расслабленность большинства участников дает надежду, что все будет хорошо, и добиваться независимости Каталония предпочтет все же мирным путем, ну, при условии, что самых буйных привлекут к ответственности.

Кроме того, как оказалось, каталонцы умеют выстраивать границы беспорядков. В центре города - беспорядки, а отойти на туристическую улицу Рамбла, а еще лучше - к морю, и там все как обычно. Открыты рестораны, днем на пляже загорают туристы, в очереди на фуникулер надо ждать полтора часа. Многие туристы даже не понимают, что именно происходит в Барселоне. "Вроде какие-то протесты, мы что-то слышали, да…".

Но вряд ли стоит ожидать прекращения протестов. Вероятнее всего, активисты совместными усилиями каталонской и мадридской полиции и спецназа будут в той или иной степени нейтрализованы. Однако стремление Каталонии к независимости никуда не денется.

"Мы обязательно продолжим бороться за независимость Каталонии, - рассказал "РГ" Джорди Виланова, член секретариата Национальной ассамблеи Каталонии (ANC), одного из организаторов мирного движения за независимость Каталонии. - У Мадрида есть проблемы с признанием других наций, живущих в королевстве, для него все - испанцы. Но каталонцы - это отдельная нация. Однако наш путь - мирные протесты. Мы против насилия, тем более что статистически доказано - они более результативны, чем агрессивное противостояние".

Как подчеркнул Виланова, каталонские протесты в любом случае не прекратятся до 11 ноября, когда должны быть оглашены результаты внеочередных парламентских выборов в Испании, намеченных на 10 ноября. Таким образом Барселона надеется повлиять на формирование состава парламента, чтобы склонить депутатов в пользу переговоров о независимости Каталонии.

"Премьер-министр Испании Педро Санчес еще полгода назад заявлял о необходимости переговоров с Каталонией и поиска выходов из сложившейся ситуации, - пояснил Виланова. - Однако сейчас он отказывается от этого и требует прекращения протестов в регионе. Причина в том, что приближаются выборы, а остальная Испания в большинстве неодобрительно относится к перспективе отделения Каталонии, локомотива экономики королевства".