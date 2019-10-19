Брат президента Гондураса признан виновным в наркообороте в США

Брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес признан виновным в незаконном обороте наркотиков в США. Ему грозит пожизненное заключение.

Между тем, как сообщает New York Times, защита обвиняемого намерена обжаловать решение суда. По словам адвокатов, у прокуратуры нет доказательств получения их клиентом денег от наркоторговцев.

Подозреваемый был задержан в ноябре прошлого года. Пресс-служба главы Гондураса тогда сообщила, что "президент и его правительство придерживаются позиции, что каждый сам несет ответственность за свои действия и эта ответственность не может быть переложена на других".

Лидер Гондураса Хуан Орландо Эрнандес проходит в материалах дела как соучастник своего брата, но официальные обвинения ему выдвинуты не были.