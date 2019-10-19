Страны-инициаторы

Соединенные Штаты Америки - Антанта (Великобритания и Франция) - Германия





Причины

отказ Советской России от выплаты долгов Российской империи

заключение большевиками сепаратного мира с Германией

национализация иностранных предприятий





Санкции

ПРЕКРАЩЕНИЕ:

товарооборота

выдачи виз

судоходного сообщения

почтового сообщения

банковских операций

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ





Результат для России

НЕХВАТКА:

продовольствия

лекарств

топлива

одежды и обуви

ПАДЕНИЕ:

промышленного производства

объемов внешней торговли (1918 год - 88,9 млн золотых руб., в 1919 году - 2,6 млн золотых руб., соответственно 214,827 млрд руб. и 6,283 млрд руб. в современных деньгах)

Особенности

непоследовательность (к оплате принимались лес, нефть и зерно)

краткосрочность (всего 3 месяца)