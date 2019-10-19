Страны-инициаторы
Соединенные Штаты Америки - Антанта (Великобритания и Франция) - Германия
Причины
отказ Советской России от выплаты долгов Российской империи
заключение большевиками сепаратного мира с Германией
национализация иностранных предприятий
Санкции
ПРЕКРАЩЕНИЕ:
товарооборота
выдачи виз
судоходного сообщения
почтового сообщения
банковских операций
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Результат для России
НЕХВАТКА:
продовольствия
лекарств
топлива
одежды и обуви
ПАДЕНИЕ:
промышленного производства
объемов внешней торговли (1918 год - 88,9 млн золотых руб., в 1919 году - 2,6 млн золотых руб., соответственно 214,827 млрд руб. и 6,283 млрд руб. в современных деньгах)
Особенности
непоследовательность (к оплате принимались лес, нефть и зерно)
краткосрочность (всего 3 месяца)