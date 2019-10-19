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1 октября 2019 г. 10:00
"Родина"
Текст: Юлия Башарова
Родина - № 10(1019)

Экономическая блокада Советской республики

19 октября 1919 года - 16 января 1920 года
Плакат 1921 года.
Плакат 1921 года.

Страны-инициаторы

Соединенные Штаты Америки - Антанта (Великобритания и Франция) - Германия


Причины

отказ Советской России от выплаты долгов Российской империи

заключение большевиками сепаратного мира с Германией

национализация иностранных предприятий


Санкции

ПРЕКРАЩЕНИЕ:

товарооборота

выдачи виз

судоходного сообщения

почтового сообщения

банковских операций

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ


Результат для России

НЕХВАТКА:

продовольствия

лекарств

топлива

одежды и обуви

ПАДЕНИЕ:

промышленного производства

объемов внешней торговли (1918 год - 88,9 млн золотых руб., в 1919 году - 2,6 млн золотых руб., соответственно 214,827 млрд руб. и 6,283 млрд руб. в современных деньгах)

Особенности

непоследовательность (к оплате принимались лес, нефть и зерно)

краткосрочность (всего 3 месяца)

Темы дня:
#санкции
#гражданская война
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В Севастополе заложили памятник в честь окончания Гражданской войны

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#1920-ые
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"Красный террор" в черно-белом изображении

В 1990 году в СССР впервые была издана книга историка-эмигранта Сергея Мельгунова "Красный террор в России". Книга вышла в период активного разоблачения преступлений коммунистов, была сметена с прилавков и обрела огромную популярность. Лишь со временем стало ясно, что сенсация оказалась дутой

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