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19.10.2019 11:50
Рубрика: В мире

Еврокомиссия исключила внесение изменений в соглашение по Brexit

Текст: Александр Саможнев
Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер исключил внесение изменений в соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "Есть только два выхода из сложившейся ситуации: новая сделка или вообще никакой", - утверждает еврочиновник.
Фото: AP Photo/Alberto Pezzali Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Если британский парламент отклонит соглашение, которое было утверждено на саммите ЕС 17-18 октября, то "третьего пути, кроме этого документа или жесткого Brexit, нет", заявил еврокомиссар в интервью изданию Welt am Sonntag.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Еврокомиссар полагает, что дальнейшие зондирующие переговоры с британцами вряд ли приведут к лучшим результатам. "Это самая лучшая сделка для обеих сторон", - комментирует Эттингер ситуацию. Представитель Еврокомиссии надеется, что результаты напряженных переговоров будут одобрены британскими законодателями.

Напомним, в четверг Евросоюз и Великобритания достигли решающего прорыва на переговорах по Brexit, в том числе нашли взаимоприемлемую формулу по решению спорного вопроса о границе с Северной Ирландией (так называемое положение Backstop).

Между тем в субботу в нижней палате британского парламента должно состояться решающее голосование по Brexit. Наблюдатели затрудняются предсказать его итог. Правительство премьера Бориса Джонсона не располагает необходимым большинством. Оппозиция уже объявила, что будет выступать против соглашения. При этом лидеры Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP), которые обычно взаимодействуют с тори, также пока не склонны голосовать за сделку, продвигаемую Джонсоном.

По оценкам наблюдателей, поддержка законодателями документа означала бы большой шаг в направлении организованного выхода Великобритании из Евросоюза. В ближайшее время были бы приняты соответствующие законы. Таким образом, Лондон выйдет из ЕС еще до 31 октября.

В Брюсселе объявили, что нет необходимости откладывать Brexit

Если соглашение провалят, возможна опция, обязывающая правительство просить у Брюсселя о дополнительном времени для переговоров. Однако это не означает автоматического продления переговорного процесса. Не в последнюю очередь страны-члены ЕС должны согласиться с этой просьбой, информирует телеканал ORF.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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