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19.10.2019 08:09
Рубрика: Спорт

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

Текст: Максим Домчев
Фигурист Дмитрий Алиев. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фигурист Дмитрий Алиев. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фигурист Дмитрий Алиев. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.

Для российского одиночного мужского катания нынешний сезон станет очередной проверкой - готовы ли спортсмены побороться за призовые места на самых крупных турнирах. Поскольку в последние годы россияне откровенно не балуют болельщиков высокими результатами.

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На Skate America основные надежды связывали с Дмитрием Алиевым. И пусть этот спортсмен на взрослом уровне не добивался высоких результатов, но он побеждал в финале юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. А в прошлом году стал вторым на взрослом чемпионате Европы.

И в Лас-Вегасе Алиев выступил очень достойно. За свой прокат он получил 96,57 балла, заняв второе место. Пропустил вперед россиянин только американца Натана Чена - 102,71 балла. Третий результат у канадца Кигана Мессинга - 96,34. Еще один представитель России Роман Савосин занимает 12-е место, набрав 57,92 балла. Произвольная программа у мужчин пройдет в ночь на 20 октября.

Спорт Фигурное катание
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