Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

На первом в сезоне турнире серии Гран-при по фигурному катанию Skate America россиянин Дмитрий Алиев показал второй результат в короткой программе.

Для российского одиночного мужского катания нынешний сезон станет очередной проверкой - готовы ли спортсмены побороться за призовые места на самых крупных турнирах. Поскольку в последние годы россияне откровенно не балуют болельщиков высокими результатами.

На Skate America основные надежды связывали с Дмитрием Алиевым. И пусть этот спортсмен на взрослом уровне не добивался высоких результатов, но он побеждал в финале юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. А в прошлом году стал вторым на взрослом чемпионате Европы.

И в Лас-Вегасе Алиев выступил очень достойно. За свой прокат он получил 96,57 балла, заняв второе место. Пропустил вперед россиянин только американца Натана Чена - 102,71 балла. Третий результат у канадца Кигана Мессинга - 96,34. Еще один представитель России Роман Савосин занимает 12-е место, набрав 57,92 балла. Произвольная программа у мужчин пройдет в ночь на 20 октября.