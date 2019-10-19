Hubble показал "портал в другое измерение"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило снимок спиральной галактики NGC 4380, которая выглядит как объект из фантастического фильма.

Впечатляющее изображение опубликовано на официальном сайте NASA. Оно было получено при помощи космического телескопа Hubble. Он заснял спиральную галактику под названием NGC 4380.

В космическом агентстве отмечают, что на снимке она выглядит весьма впечатляюще и напоминает кадр из фантастического фильма. Ученые даже сравнивают ее с "зияющим порталом в другое измерение".

Однако на самом деле эта спиральная галактика является довольно обычной. Подобные объекты распространены во Вселенной. Они представляют собой колоссальные скопления звезд. Нередко такие космические кластеры насчитывают сотни миллиардов звезд.

Они имеют форму плоского диска, но иногда в центре у них наблюдаются выпуклости. Это делает их похожими на "летающую тарелку", если смотреть на такой объект сбоку.

В данном случае, как пишут исследователи, изящные спиральные рукава, очерченные темными полосами пыли, обвивают выпуклое ядро. Последнее ярко светится. Именно там и наблюдается наибольшая в галактике концентрация звезд.

Напомним, ранее NASA опубликовало редкий снимок спиральной галактики NGC 3717. Она расположена на расстоянии около 60 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Гидры. Этот объект также был сфотографирован космическим телескопом Hubble.