Лидер республиканцев в сенате осудил вывод войск США из Сирии

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл назвал вывод американских военных из Сирии "серьезной стратегической ошибкой". По его словам, действия главы государства Дональда Трампа могут стать повторением "безрассудного вывода" войск из Ирака администрацией экс-президента США Барака Обамы, который "в первую очередь поспособствовал подъему ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ")".

"Это ставит под угрозу безопасность американского народа и нашей страны, воодушевит наших врагов и ослабит важные альянсы", - цитирует Макконнелла Washington Post.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден также отметил, что на месте главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не выводил бы американские войска с сирийской территории. "Я бы не выводил ту дополнительную тысячу солдат, которые сейчас отступают и по которым стреляют", - утверждает кандидат в президенты США от демократов. Он отметил, что также принял бы меры "для защиты курдов".