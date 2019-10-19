Новости

В Японии упал с дороги автобус со школьной бейсбольной командой 07:30
До 11 увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае 06:50
Лидер республиканцев в сенате осудил вывод войск США из Сирии 06:38
Тропический шторм "Нестор" обрушится на северо-восточное побережье США 05:49
Трамп пригрозил CNN судебным иском за клевету 05:32
WP: Дипломат США предостерегал сына Байдена от работы на Украине 05:24
Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае 05:03
В Красноярском крае прорвало дамбу золотодобывающего предприятия 04:33
Конгрессмены США потребовали признать полк "Азов" террористами 04:22
В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании 04:09
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде 03:24
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента 03:09
СМИ: НАТО на учениях в Германии отрабатывает сценарий ядерной войны 02:37
Брат президента Гондураса признан виновным в наркообороте в США 02:33
Трамп позвонил на МКС и поговорил с женщинами-астронавтами 02:12
На Аляске один человек погиб в результате ЧП с пассажирским самолетом 01:37
Не менее 70 человек задержаны в Бейруте за участие в беспорядках 01:33
Трамп назвал кандидата на пост главы минэнерго США 00:23
В СМИ попало письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера" 00:11
Илон Маск изучит разработку предпринимателя из Краснодара 18.10.2019
Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума 18.10.2019
На Украине резко снизилась численность населения 18.10.2019
В Каталонии более 30 человек пострадали в ходе беспорядков, 10 задержаны 18.10.2019
Минприроды предлагает запретить выбрасывать батарейки с другим мусором 18.10.2019
В Москве арестован начальник угрозыска ОМВД "Дорогомилово" 18.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 06:38
Рубрика: В мире

Лидер республиканцев в сенате осудил вывод войск США из Сирии

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл назвал вывод американских военных из Сирии "серьезной стратегической ошибкой". По его словам, действия главы государства Дональда Трампа могут стать повторением "безрассудного вывода" войск из Ирака администрацией экс-президента США Барака Обамы, который "в первую очередь поспособствовал подъему ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ")".

Трамп: Эрдоган подтвердил стремление к прекращению огня в Сирии

"Это ставит под угрозу безопасность американского народа и нашей страны, воодушевит наших врагов и ослабит важные альянсы", - цитирует Макконнелла Washington Post.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден также отметил, что на месте главы Соединенных Штатов Дональда Трампа не выводил бы американские войска с сирийской территории. "Я бы не выводил ту дополнительную тысячу солдат, которые сейчас отступают и по которым стреляют", - утверждает кандидат в президенты США от демократов. Он отметил, что также принял бы меры "для защиты курдов".

В мире США В мире Ближний Восток Сирия Турецко-сирийский конфликт ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании
Конгрессмены США потребовали признать полк "Азов" террористами
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Захарова поиронизировала над гонконгцами, желающими "жить как на Украине"
МИД РФ выразил протест США из-за инцидента с дипломатами у Северодвинска