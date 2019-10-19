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19.10.2019 12:21
Рубрика: Власть

МИД рассчитывает на возвращение Бутиной домой в целостности и сохранности

Текст: Александр Саможнев

Москва надеется, что россиянка Мария Бутина, находящаяся в заключении в США, вернется на родину в целостности и сохранности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы очень надеемся, что она увидит свободу, а свобода увидит ее​​​. И что она вернется в целостности и сохранности", - отметила Захарова. По ее словам, даже не каждый мужчина смог бы выдержать то, что пережила Бутина в американской тюрьме.
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Семья арестованной в США Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец Марии - Валерий Бутин.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Под давлением обстоятельств Бутина вынуждена была пойти на сделку со следствием. В противном случае, ее ждал бы длительный срок тюремного заключения.

Предварительная датой окончания срока заключения Бутиной является 5 ноября. Не исключено, что она может выйти на свободу уже 25 октября. Российские дипломаты посещали Марию Бутину в тюрьме. Отмечалось, что она подвергалась психологическим пыткам. Надзиратели входили к Марии ночью для проверки камеры, помещали в изолятор, а также лишали прогулки за малейшие нарушения режима дня.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Задержание Марии Бутиной в США
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