Новости

В уфимском театре установили мемориальную доску Иосифу Кобзону 14:33
Глава столицы Ингушетии ушел в отставку после месяца работы 14:21
Силуанов назвал объем будущих инвестиций из ФНБ 14:14
МИД РФ предупредил о возможных столкновениях в Барселоне 20 октября 14:09
Поиски на месте прорыва дамбы под Красноярском продолжатся в любую погоду 14:04
Пятилетняя россиянка погибла в Турции 13:51
В Башкирии сообщили подробности дела о нападении на охотинспектора 13:50
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена 13:38
Иностранцам в России разрешат регистрировать приезжих в своем жилье 13:34
На эмблеме и логотипе Олимпиады-2024 не будет Эйфелевой башни 12:56
Число погибших при пожаре под Ярославлем выросло до семи 12:48
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку 12:38
МИД рассчитывает на возвращение Бутиной домой в целостности и сохранности 12:21
Первая серия фильма "Екатерина. Самозванцы" появилась в Сети до эфира 12:07
В Крыму продлили осенние школьные каникулы 12:04
Врачи объяснили, почему астма чаще встречается у людей с лишним весом 12:03
Видео: ребенок угодил под колеса машины и выжил 12:00
Археологи сообщили о новых важных находках у острова Антикитера 11:55
В Москве мужчина ударил ножом полицейского у входа в метро 11:53
Глава МЧС выразил соболезнования семьям погибших при обрушении дамбы 11:39
Точное число пропавших старателей после ЧП под Красноярском неизвестно 11:32
Hubble показал "портал в другое измерение" 11:20
На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП 11:18
Жильцов сгоревшего дома под Ярославлем эвакуировали в здание театра 11:16
В Астрахани задержан пастух из Волгограда за убийство местного жителя 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
19.10.2019 14:09
Рубрика: Власть

МИД РФ предупредил о возможных столкновениях в Барселоне 20 октября

Текст: Александр Саможнев

МИД России предупредил россиян о возможных столкновениях протестующих с полицией в Барселоне 20 октября. Соответствующее предупреждение размещено на официальной сайте ведомства в Facebook.

"20 октября в Барселоне ожидаются дальнейшие акции протеста. На 12:00 запланирован митинг на площади Св. Иакова. Приняты повышенные меры безопасности, ограничено дорожное движение. Не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится в сообщении.

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Нынешние каталонские протесты стали наиболее экстремальными за 25 лет

Напомним, в Каталонии в понедельника проходят протестные акции в связи с приговором Верховного суда Испании к длительных срокам заключения каталонских политиков, причастных к организации референдума в 2017 году о независимости автономии.

По предварительным данным, в ходе самых масштабных в истории Барселоны стычек активистов движения за независимость и полиции пострадал 41 человек. Среди них есть протестующие и сотрудники сил правопорядка. Еще 21 человек получил травмы и ранения в других крупных городах Каталонии, таких как Жирона и Таррагона.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Испания Правительство МИД Ситуация в Каталонии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Состояние раненых при ЧП на дамбе под Красноярском не вызывает опасений
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
МИД рассчитывает на возвращение Бутиной домой в целостности и сохранности
Число погибших при пожаре под Ярославлем выросло до семи
В Минобороны рассказали о цели создания Военно-строительной компании