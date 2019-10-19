МИД РФ предупредил о возможных столкновениях в Барселоне 20 октября

МИД России предупредил россиян о возможных столкновениях протестующих с полицией в Барселоне 20 октября. Соответствующее предупреждение размещено на официальной сайте ведомства в Facebook.

"20 октября в Барселоне ожидаются дальнейшие акции протеста. На 12:00 запланирован митинг на площади Св. Иакова. Приняты повышенные меры безопасности, ограничено дорожное движение. Не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится в сообщении.

Напомним, в Каталонии в понедельника проходят протестные акции в связи с приговором Верховного суда Испании к длительных срокам заключения каталонских политиков, причастных к организации референдума в 2017 году о независимости автономии.

По предварительным данным, в ходе самых масштабных в истории Барселоны стычек активистов движения за независимость и полиции пострадал 41 человек. Среди них есть протестующие и сотрудники сил правопорядка. Еще 21 человек получил травмы и ранения в других крупных городах Каталонии, таких как Жирона и Таррагона.