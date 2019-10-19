Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом законодателей уведомили в письме.

По данным Politico, свой отказ минэнерго аргументировало тем, что палата представителей полного состава так и не провела голосование по процедуре импичмента. Еще одна причина - конфиденциальная информация, содержащаяся в запрашиваемых бумагах. При этом в письме подчеркивается, что министерство по-прежнему привержено работе с конгрессом по вопросам, касающимся общих интересов, пишет ТАСС.

Запрос был направлен в министерство энергетики 10 октября. Демократы требовали предоставить необходимые документы до 18 октября.

Напомним, в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их переговоры и стали поводом для начала процедуры импичмента. Хозяина Белого дома обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. По мнению демократов, оказывая давление на Зеленского, Трамп стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.