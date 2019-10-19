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19.10.2019 00:58
Рубрика: В мире

Минобороны: освобождение боевиков из тюрем ухудшит ситуацию в САР

Гипотетическая возможность освобождения сирийских боевиков из центров содержания и расформирование лагерей беженцев могут серьезно осложнить ситуацию не только в САР, но и во всем Ближнем Востоке, считают в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

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"Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), и членов их семей, а также лагерей для временно перемещенных лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных "Сирийским демократическим силам" и вооруженным силам США, - передает ТАСС слова главы Центра генерал-майора Алексея Бакина. - Возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе".

Фото: ТАСС
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Он также отметил осложнение гуманитарной ситуации в связи с началом операции турецких военных на севере Сирии. Напомним, что 9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Сейчас в зоне действует 120-часовой режим прекращения огня. За это время курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", должны успеть покинуть район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
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