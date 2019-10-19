Не менее 70 человек задержаны в Бейруте за участие в беспорядках

Антиправительственные демонстрации продолжались в центре Бейрута двое суток. За вандализм и мародерство были задержаны 70 человек.

Власти применили водяные пушки, резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом против протестующих, передает El Nashra. Демонстранты бросали камни в силовиков. Пострадали 52 ливанских военнослужащих и полицейских.

В настоящее время ведется расчистка шоссе в международный аэропорт имени Рафика Харири от баррикад и горящих покрышек, восстановление контроля над дорогами.

Демонстранты призывают к отставке правительства и улучшению экономической ситуации в стране.

Между тем

В прошлом месяце премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о введении режима чрезвычайного положения в национальной экономике. Он отметил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Государственный долг страны достиг почти 90 миллиардов долларов.