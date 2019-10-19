Первая серия фильма "Екатерина. Самозванцы" появилась в Сети до эфира

Первая серия многосерийного фильма "Екатерина. Самозванцы" выложена за два дня до телеэфира на сайте канала "Россия 1" и на YouTube.

Эфир - уже в понедельник вечером в 21:00. О сериале, флагманском проекте канала, подробно писала "РГ". Так что в выходные первая серия либо зрителя зацепит, либо... Но шансы второго "либо" маленькие, поскольку фильм сделан на высоком уровне. Об этом можно судить и по первым двум сезонам, которые полюбились зрителям и показали высокие рейтинги.

Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели. Но уже к понедельнику аудитория была завоевана и всем хотелось узнать, что же дальше. И "Белую гвардию" канал демонстрировал по такой же схеме. В обоих случаях были показаны первые серии.

Теперь идет взаимодействие с аудиторией через интернет. Как это повлияет на телевизионные рейтинги - скоро можно будет проследить.