Пушков прокомментировал слова Савченко о лжи Порошенко про Донбасс

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, рассказавшей, что экс-президент страны Петр Порошенко врал о выполнении Минских соглашений.

"Савченко подтвердила: Порошенко врал насчет выполнения Киевом Минских соглашений. Ранее Коломойский заявил, что Порошенко врал о керченском инциденте - "русские там были ни при чем", это была его провокация. И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье", - написал сенатор в Twitter.

Напомним, ранее Надежда Савченко заявила, что при Порошенко ничего не делалось для выполнения Минских соглашений.