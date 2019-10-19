Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей

В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.

По информации ГУМЧС по региону, сообщение о возгорании в доме 13 по улице Ленинской в Ростове Великом поступило в 04:48 19 октября. В ведомстве уточнили, что дом двухэтажный, многоквартирный.

- Погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, двое из которых в возрасте до пяти лет. Дети - не из одной семьи, - рассказал представитель областного ГУМЧС. - Еще три человека госпитализированы в Ростовскую ЦРБ.

Причины возгорания выясняются.

На место происшествия выезжали оперативная группа Ростовского пожарно-спасательного гарнизона, пожарные части 22 и 57.