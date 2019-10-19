Участники СМЭФ поспорили о возрождении села

Кадровый голод в сельской местности знаком и инвесторам, и представителям органов власти: постепенно число сельских жителей сокращается по отношению к количеству городских. Это, в свою очередь, становится настоящим препятствием для развития экономики тех регионов, где агропромышленный комплекс уже стал весомым налогоплательщиком в региональную казну. На Славянском международном экономическом форуме эксперты стали рассуждать о том, как сделать села привлекательнее для молодежи, но сошлись во мнениях не все.

Брянский губернатор Александр Богомаз уверен, что жить в городах выходцам из сельской местности не так уж и комфортно, только высоким барьером для возвращения в село становится заработная плата.

- Надо создать такие условия, чтобы зарплата в селе у человека была в полтора, а то и два раза выше, чем у городского жителя, - говорит он. - Тогда люди потянутся туда. И мы уже знаем такие примеры.

Развитый агропромышленный комплекс Брянской области, действительно, удивляет достижениями. Рабочие места на предприятиях сельского хозяйства и перерабатывающей пищевой промышленности - высокотехнологичные, а значит, хорошо оплачиваемые. И именно за этим, по мнению многих чиновников и предпринимателей, будущее российского села в целом.

Однако есть и другая точка зрения: селянин всегда жил личным подсобным хозяйством, а значит, надо дать ему возможность держать ту же корову вместе с птицей или кроликами.

- Я сам деревенский и помню, какой это труд - корова, - отметил Александр Богомаз. - Поэтому, когда говорят об ЛПХ, я сразу вспоминаю, сколько нужно заготовить корове сена, и в то же время - пасти стадо, хотя бы раз в месяц, но в любую погоду - хоть в зной, хоть в ливень. Это труд, как говорят, "на животе".

При этом у селянина нет ресурсов для приобретения настолько современного оборудования, которое позволит облегчить труд до той же степени, что и в агрохолдингах.

Если выстроить систему выкупа у ЛПХ излишков производства, например, молока или мяса, как это работает в Беларуси, можно здорово поднять российское село, отметил глава белорусского концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло.

- Надо создать такие условия, чтобы зарплата в селе у человека была в полтора, а то и два раза выше, чем у городского жителя, - говорит он. - Тогда люди потянутся туда. И мы уже знаем такие примеры.

- Сейчас все больше людей хочет питаться экологически чистыми продуктами, чтобы в них не было и следа антибиотиков или других химикатов, - говорит он. - Личные хозяйства это могут обеспечить.

Аргументов с каждой стороны последовало множество, в одном оппоненты сошлись: будет селянин работать на себя или в составе крупного агрохолдинга, жизнь его должна быть такой же комфортной, как у горожанина. А для этого, помимо рабочих мест, необходима инфраструктура - социальная, инженерная и транспортная.