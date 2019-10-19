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19.10.2019 / 11:11
Текст: Сергей Бабкин

В каких новых фильмах можно увидеть Москву

Фото: Istock
Фото: Istock
Российская столица будет чаще появляться в заграничных фильмах. Как рассказали "РГ" в Московской кинокомиссии, ряд эпизодов новых лент на городских улицах сняли по заказу гигантов киноиндустрии - Paramount Pictures и Walt Disney. А общее число фильмов и передач, снятых в Москве за последний год, достигло 190.

Москва и раньше была популярно у "фабрик грез" со всего мира, но организовать съемки считалось делом непростым: куча согласований, затрат, переписки с ведомствами. Хоть в Лондоне "Москву" снимай! Так, например, сделали сериал "Убивая Еву". Смешно вышло, но куда деваться. Только в 2018-м была создана городская кинокомиссия - верный помощник киносъемочных бригад.

Фото: Егор Просвирников
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"До ее создания провести съемку в столице и остаться при этом довольным отснятым материалом было большой удачей, - отметила гендиректор "Москино", ответственный секретарь комиссии Светлана Максимченко. - Мы помогаем оперативно согласовать съемки на городских локациях и объяснить чиновникам и госучреждениям особенности киношной работы".

Это ощутили создатели фильмов, сериалов и передач из США, Испании, Франции, Саудовской Аравии и других киностран. Нашумевший сериал "Чернобыль" телеканала НВО запоминается кадрами, снятыми на Москворецкой набережной, Большом Каменном и Большом Москворецком мостах, Пречистенской, Софийской и Кремлевской набережных, на улице Серафимовича, в главном здании РАН, на Калужской площади, Головинской набережной и на ВДНХ.

Настоящая Москва - и в недавно вышедшей романтической комедии Денни Бойла Yesterday. Эпизоды фантастической ленты о глобальном отключении электричества и "заключившем" Google отсняты на Ленинградском проспекте, Беговой улице, Красной площади и в спорткомплексе "Олимпийском". А одна из словацких кинокомпаний именно в Москве исполнила мечту тяжелобольного героя программы "На седьмом небе". Оказывается, он давно хотел побывать именно в российской столице, но всегда что-то останавливало.

Фото: iStock
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Скоро Москву будут снимать и за пределами исторического центра. Глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин объявил о предстоящем строительстве "Российского Голливуда" кинодеревни в ТинАО. Там оборудуют современные павильоны, студии и все, что может понадобиться артистам и режиссерам.

А пока власти ищут для деревни подходящий участок, творцы уже осваивают и подземную Москву. Как стало известно "РГ", в недавно рассекреченном подземном "Бункере-703" на глубине 43 метров начались съемки мистического сериала о жизни в подземелье.

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