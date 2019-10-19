В Башкирии сообщили подробности дела о нападении на охотинспектора

21-летний житель Кумертау стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на убийство" за нападение на инспектора минэкологии. Об этом сообщил представитель управления СКР по Башкирии.

Следствие установило, что поздно вечером 17 октября в Кугарчинском районе подозреваемый, сидя в салоне автомобиля "УАЗ", выстрелил в голову инспектору минприроды из сигнального пистолета, переделанного под боевой патрон, а затем попытался скрыться вместе со своим знакомым. Однако мужчин на трассе Уфа-Оренбург задержали сотрудники ГИБДД республики.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого.

Напомним, инспектор минприроды в тот вечер участвовал в рейде по ловле браконьеров и первым попытался задержать подозрительных людей в поле, оин из которых выстрелил ему в голову. Охотинспектор получил повреждения нижней челюсти, зубов и языка. Сейчас он в отделении травматологии горбольницы Кумертау.