В поселке старателей в Красноярске могли находиться 80 человек

Устанавливается точное количество пострадавших в поселке старателей, где сегодня прорвалась дамба. В двух общежитиях, попавших в зону затопления, могли находиться до 80 человек.

На место ЧС в Красноярском крае выехал исполняющий обязанности главы СУ Следственного комитета по Красноярскому краю Алексей Еремин, сообщает официальный сайт ведомства.

По факту гибели 11 человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные криминалисты и следователи.