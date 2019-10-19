Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае

В результате прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае погибли шесть человек. Еще 14 пострадавших были госпитализированы.

Судьба 10 человек остается неизвестной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

Напомним, 19 октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате ЧП в рабочем поселке были затоплены два общежития.

По данным МЧС, на месте сейчас работают 41 человек и 12 единиц техники. В готовность приведены аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также пять вертолетов.