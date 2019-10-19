Обрушившаяся дамба в Красноярском крае не была зарегистрирована

На место происшествия уже выехали специалисты управления для установления всех обстоятельств инцидента.

Трагедия произошла на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Это горно-таежная местность в Восточных Саянах, до ближайшего города (фактически - поселка) Артемовска - 60 километров по дороге, доступной только вездеходам. Этот район с середины позапрошлого века - центр золотодобычи. Драгметалл добывается как в подземных рудниках (уже давно выработанных), так и на россыпях - артели старателей на горных реках.

По предварительным данным, добычу золота на Сейбе вела компания Сисим, входящая в холдинг Сибзолото, объединяющий несколько золотодобывающих артелей в южных регионах Сибири.