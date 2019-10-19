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19.10.2019 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое старателей находятся в тяжелом состоянии после ЧП под Красноярском

Текст: Ирина Штерман

Из 14 пострадавших при обрушении дамбы в Курагинском районе трое находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в районную больницу, все службы которой мобилизованы.

Фото: РИА Новости
Обрушившаяся дамба в Красноярском крае не была зарегистрирована

В настоящий момент в райцентр Курагино направляется борт санавиации. При необходимости пострадавшие будут доставлены в Красноярскую краевую больницу, где им может быть оказана специализированная или высокотехнологичная помощь.

Что касается остальных 11 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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