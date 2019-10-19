Трое старателей находятся в тяжелом состоянии после ЧП под Красноярском

Из 14 пострадавших при обрушении дамбы в Курагинском районе трое находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы в районную больницу, все службы которой мобилизованы.

В настоящий момент в райцентр Курагино направляется борт санавиации. При необходимости пострадавшие будут доставлены в Красноярскую краевую больницу, где им может быть оказана специализированная или высокотехнологичная помощь.

Что касается остальных 11 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается в полном объеме.