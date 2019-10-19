В Красноярском крае формируется комиссия по расследованию ЧП на дамбе

Руководитель Роструда Михаил Иванков вылетает в Красноярский край в связи с ЧП на золотодобывающей артели, сообщает пресс-служба ведомства.

В Красноярском крае на золотодобывающей артели произошел прорыв дамбы, в результате которого погибли и пострадали работники. "Представитель территориального органа Роструда уже находится на месте происшествия и принимает все необходимые меры, формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая на производстве", - говорится в сообщении.

Также для выяснения причин и обстоятельств случившегося и подготовки необходимых документов для организации страховых выплат ведется работа по установлению трудовых отношений погибших и пострадавших работников.