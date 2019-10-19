"Зенит" разгромил "Ростов" и догнал "Локомотив"

В Санкт-Петербурге встречались два клуба, входящих в число лидеров нынешнего сезона. Дерзкий "Ростов" Валерия Карпина встречался со звездным "Зенитом". Победитель этой встречи догонял лидера - московский "Локомотив".

Увы, но борьбы в этом матче не получилось. На 14-й минуте "Зекнит" получил право на пенальти, который реализовал Артем Дзюба. Он же спустя шесть минут неотразимо пробил головой после навеса с фланга. А точку в первой матче поставил Сердар Азмун, с близкого расстояния и острого угла расстрелявший ворота Евгения Бабурина.

Второй тайм для хозяев превратился в пустую формальность. Однако команда Сергея Семака не сбавила оборотов. На 61-й минуте свой первый гол за "Зенит" забил защитник Вячеслав Караваев. На 80-й Дзюба оформил хет-трик, со второй попытки реализовав пенальти. Первый удар Бабурин отразил, однако при этом нарушил правила и Сергей Карасев попросил повторить удар с точку.

Почти сразу пенальти заработал и "Ростов". Роман Еременко с точки не промахнулся. Казалось бы все, но в самом конце встречи Вильмар Барриос поставил точку - 6:1.

"Зенит" выиграл и набрал 29 очков, столько же, сколько и "Локомотив". Но по дополнительным показателям москвичи возглавляют таблицу.