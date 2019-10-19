Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов впервые побывали на брошенной американской военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии. Поездка проходила в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Группу корреспондентов сопровождали российские военные и спецназ сирийской армии.

На объекте, который всего несколько дней назад заняла сирийская армия, размещались американские военнослужащие, координировавшие действия боевой авиации с передовых позиций. Американцы спешно покинули укрытие, забрав с собой только оружие и аппаратуру, при подходе турецких войск в рамках военной операции "Источник мира".

При внешнем осмотре оказалось, что база под Умм-Миалем оборудована сторожевой вышкой с осветительными фонарями и обнесена заграждением из габионов, которые представляют собой сборные заграждения в два человеческих роста. На территории объекта размещены несколько пневмокаркасных палаток для личного состава на 15 человек каждая. Имеются также склады продовольствия и медицинского имущества.

По данным российских военных, база под Умм-Миалем, как и аналогичный военный объект у населенного пункта Дадат к северу от Манбиджа, появилась в 2017 году, когда курдские формирования при поддержке США отбили эти районы у боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Защитные укрепления создавались для патрулирования северных районов Сирии, подконтрольных курдским формированиям, которые занимали проамериканскую позицию.