Следующим соперником Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев в следующем поединке встретится с китайцем Мэн Фаньлуном.

Минувшей ночью россиянин Артур Бетербиев стал четвертым представителем нашей страны, сумевшим объединить как минимум два чемпионских пояса по самым престижным версиям. В 10-м раунде он техническим нокаутом победил украинца Александра Гвоздика. Однако сам спортсмен своим боем остался недоволен.

"Мне кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника, - сказал Бетербиев ТАСС. - Планов на бой было несколько, -. - Приходилось менять их по ходу поединка, что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой".

По признанию россиянина, перед ним не была поставлена задача нокаутировать соперника.

Теперь у Бетербиева 15 побед и все одержаны нокаутом. Промоутер россиянина Боб Арум рассказал о следующем поединке.

"Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году, думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае", - сказал Арум.