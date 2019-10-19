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19.10.2019 18:36
Рубрика: Спорт

"Спартак" не смог выиграть у "Рубина" в дебютном матче Тедеско

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в первом матче под руководством Доменико Тедеско на своем поле сыграл вничью с "Рубином" - 0:0.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Московский "Спартак" в 13-м туре принимал казанский "Рубин". Этот матч стал первым на посту главного тренера для Доменико Тедеско, который на этой неделе принял самый титулованный клуб России.

Фото: fclm.ru
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В стартовом составе на матч против "Рубина" Тедеско доверил место Илье Кутепову, заменившему Георгия Джикию, в центре полузащиты в отсутствие травмированного Романа Зобнина сыграли Наиль Умяров и Алекс Крал. В атаку вернулся Андре Шюррле, а Джордан Ларссон и Эсекель Понсе оказались на скамейке запасных.

Новый наставник "Спартака", кстати, решил сменить скамейку запасных. Если раньше "Спартак" базировался на правой при выходе на поле, то Тедеско выбрал левую. Также он в отсутствие Джикии назначил капитаном одного из лидеров команды Самюэля Жиго.

Фото: Тагир Раджавов/ РГ
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Впрочем, на игре "Спартака" эти перемены в первом тайме особенно не сказались. Уже в дебюте матча новоявленный капитан Жиго едва не поразил собственные ворота, но на помощь Александру Максименко пришла штанга. Стоит добавить, что голкипер "Спартака" все же смог продемонстрировать свой класс, пару раз выручив свою команду в непростых ситуациях. А вот атака красно-белых снова выглядела беззубо.

Во втором тайме игра "Спартака" оживилась после выхода на замену Резиуана Мирзова. После его активного участию у ворот Юрия Дюпина возникли два опасных момента, но голкипер с честью вышел из непростых ситуаций.

И все же забить в этот вечер не удалось ни одной из команд. Итог - нулевая ничья, которая не позволит "Спартаку" заметно улучшить свое положение по итогам тура.

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