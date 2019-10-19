В субботу днем на стадионе в Тушино московский "Спартак" сыграет с казанским "Рубином" в матче 13-го тура российской премьер-лиги. Эта встреча станет дебютной для Доменико Тедеско на посту главного тренера "красно-белых".

Сейчас москвичи находятся в удручающем положении, набрав только 14 очков и занимая 12-ю строчку в турнирной таблице. И, по словам нового наставника "Спартака", главная задача команды - набрать как можно больше баллов к середине декабря.

В прошлом туре "Краснодар" нанес "красно-белым" пятое подряд поражение в РПЛ - 2:1. Чего ожидать сегодня от хозяев матча с новым тренером - сложно сказать.

"Рубин" с 14 очками расположился на 11-м месте, одержав победу в последнем матче над "Тамбовом" - 2:1.

В прошлом сезоне сегодняшние соперники дважды сыграли вничью -1:1. При этом "Спартак" не проигрывает "Рубину" в домашних встречах уже девять лет. Посмотрим, продолжится ли эта тенденция под руководством Тедеско.

Встречу обслужит арбитр из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин. Начало матча - в 16:30.