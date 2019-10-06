"Краснодар" нанес "Спартаку" пятое подряд поражение в РПЛ

В центральном матче 12-го тура российской премьер-лиги "Краснодар" на своем поле в присутствии почти 33 тысяч зрителей обыграл столичный "Спартак" - 2:1 (2:1). "Быки" провели два мяча уже в дебюте встречи. Таким образом, московский клуб потерпел пятое поражение подряд в сезоне. А южане в числе четырех команд лидируют в первенстве.

В воскресенье с утра 30-градусная жара, стоявшая в южной столице последние две недели, сменилась первым ледяным дождем. Он шел целый день и вполне соответствовал тоскливому настроению, обосновавшемуся в стане соперников. И над всем витала несчастливая для обеих команд цифра "4". Именно столько матчей составила серия поражений красно-белых в чемпионате России, а "быки" потерпели четыре неудачи в пяти последних поединках РПЛ, Лиги Европы и Кубка России.

Для главного тренера "Спартака" Олега Кононова это уже завершилась отставкой, а над наставником "Краснодара" Мурада Мусаева явно сгустились холодные осенние тучи (неизвестно, в какой момент у президента клуба Сергея Галицкого иссякнет терпение после вылета его команды из Лиги чемпионов, Кубка России и катастрофического старта в Лиге Европы). Скорее всего, его сдерживает отличная позиция в первенстве страны, где кубанцы в случае сегодняшней виктории составят с 26-ю очками первую четверку вместе с "Ростовом", "Локомотивом" и "Зенитом".

Но для этого еще предстояло обыграть "Спартак" - самого своего принципиального оппонента, который в последние годы нещадно бьет южан в личных встречах.

С немалой долей вероятности уже в понедельник москвичей возглавит 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско. Ну, а сегодня команду на поле выведет и.о. главного тренера Сергей Кузнецов. Удивительно, но не исключено, его единственный в жизни матч в этом качестве может установить своеобразный рекорд: в случае виктории "Спартак" наберет 17 очков и сразу преодолеет шесть (!) ступенек в турнирной таблице, поднявшись с 12 на 6-е место.

Что касается составов, то у гостей не вполне ожидаемо на скамейке остался Бакаев, в появился воротах Ребров, а на месте центрфорварда - Мельгарехо.

У хозяев так и не выздоровели Вандерсон с Игнатьевым, а на месте центрфорварда снова вышел Берг, уже, кажется, побивший все клубные достижения по нереализованным голевым моментам. Но тренеры продолжают верить, что когда-нибудь шведский снайпер подружится с фортуной. Главный же специалист по красно-белым (он же экс-спартаковец) Ари занял место диспетчера.

…Надо же - именно Берг уже на третьей минуте открыл счет! Сулейманов с правого фланга так подал угловой, что мяч перелетел через всю оборону гостей, где его на противоположном углу вратарской принял на грудь форвард и вколотил в сетку - 1:0. В этом эпизоде спартаковский чешский хавбек Крал лишь наблюдал действиями шведа.

Хотя полузащитники гостей Ананидзе, Мирзов и Ларссон постепенно установили контроль над мячом, а однажды организовали опаснейший момент (Мельгарехо после передачи справа Рассказова попал в перекладину) защита красно-белых продолжала начавшийся уже много туров назад парад ошибок. И если на 17-й минуте Берг, разыграв стеночку в центре поля с Ари, вышел один на один с Ребровым и не попал ворота, то очередной классный пас бразильца использовал уже Петров - защитник сборной России четко пробил с десяти метров - 2:0, 20-я минута.

Удивительно, но именно этот эпизод стал чуть ли не переломным. Футболисты "Спартака", словно сбросив с себя оцепенение, резко прибавили в скорости, стали опережать оппонентов в борьбе за мяч на всех участках поля (особенно в центральной зоне), и организовывать на флангах симпатичные комбинации, регулярно завершавшиеся кроссами в штрафную "быков".

И в самом конце тайма одна из них позволила сократить гостям разрыв в счете. Рассказов в очередной раз удачно навесил, на линии вратарской Мирзов перепрыгнул защитников и сбросил мяч Ларссону, которому оставалось не промахнуться с трех метров - 2:1, 45-я минута.

В перерыве южане заменили не успевавшего за соперниками опорного хавбека Камболова на Кайо, и на какое-то время хозяевам удалось перевести действия а середину поля.

Но спартаковцы после некоторой паузы снова стали делать попытки прорывы по флангам, пару раз били издали (оба выстрела Ларссона оказались очень даже неплохими), но голкипер "быков" Сафонов помарок не допускал.

В свою очередь, на 66-й минуте Сулейманов метров с 14-ти едва не поразил правый от Реброва угол. А Джикии после углового тоже не хватило десятка сантиметров, чтобы переправить головой мяч в сетку ворот хозяев.

К этому времени страсти на поле накалились до предела, посыпались "горчичники" за излишне жесткие стыки. Это привело на 88-й минуте к удалению Кайо, получившего вторую желтую карточку, и гости получили возможность за оставшееся время попытаться спасти матч и не потерпеть пятое поражение подряд в чемпионате России. Правда, тут же второй "горчичник" и удаление схлопотал капитан красно-белых Джикия.

В результате хозяевам удалось довести встречу до благополучного для себя исхода, набрать 26 очков и присоединиться к лидировавшим "Ростову", "Локомотиву" и "Зениту".

Ну, а новому наставнику "Спартака" предстоит огромная работа, чтобы вернуть популярной команде былые позиции.